Суд освободил из-под стражи личного киллера Кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Подольский суд столицы 26 декабря освободил из-под стражи личного киллера председателя Чечни Рамзана Кадырова Артура Кринари. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook бывшего нардепа Игоря Мосийчука.
"26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова - Артур Кринари "Динго" которого ураинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амина Окуева и Адама Осмаева", - написал Мосийчук.
По его словам, Кринари был освобожден в рамках обмена который состоялся сегодня.
"И именно сегодня появились угрозы в мою сторону от верной помощницы "Динго" Елены Денисенко, которая давно стала рупором этого киллера", - написал Мосийчук.
Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, которых удерживали в ОРДЛО.
В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.