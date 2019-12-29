Суд звільнив з-під варти особистого кілера Кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Подільський суд столиці 26 грудня звільнив з-під варти особистого кілера голови Чечні Рамзана Кадирова Артура Крінарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook колишнього нардепа Ігора Мосійчука.
“26 грудня Подільським судом столиці з під варти був звільнений особистий кілер Рамзана Кадирова — Артур Крінарі „Дінго“ якого ураїнські правоохоронці обгрунтовано підозрюють в замахі на вбивство Аміна Окуєва та Адама Осмаєва”, — написав Мосійчук.
За його словами, Крінарі було звільнено в рамках обміну який відбувся сьогодні.
“І саме сьогодні з’явилися погрози в мій бік від вірної помічниці „Дінго“ Олени Денисенко яка давно стала рупором цього кілера”, — написав Мосійчук.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.