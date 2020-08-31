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Суд отложил подготовительное заседание по делу Стерненко

Киев • УНН

 • 24084 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Приморский районный суд Одессы отложил на 1 сентября подготовительное судебное заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Суд отложил подготовительное заседание по делу Стерненко

"Заседание отложили на завтра в 10:00. Прокурор настаивает на СИЗО для меня", - написал Стерненко.

Добавим, что во время подготовительного судебного заседания в частности будет рассматриваться ходатайство прокурора о применении к Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, активист Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на себя перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, Верховный суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко из Одессы на Киев.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, по круглосуточному на ночной домашний арест.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

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