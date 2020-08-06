Суд пом'якшив запобіжний захід Стерненку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дали нічний домашній арешт з 21:00 до 6:00 до 21 вересня", - написав Стерненко.
Як повідомлялося, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт, однак, в Одесі у військовій частині. Активіст заявляв, що рішення суду не можна виконати, адже його не пустили б на територію.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.