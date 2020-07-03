Суд залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом одеського активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї, передає кореспондент УНН.
"Застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Стерненка залишити без змін, апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - сказав суддя.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.
Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. В активіста вистрелили з пістолета травматичної дії неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
24 травня того ж року на Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.