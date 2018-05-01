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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17938 перегляди

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Невідомий напав на одеського активіста: стріляв у потилицю

Київ • УНН

 • 15576 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На одеського екс-лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка напали, вистріливши в потилицю. Про це повідомив сам Стерненко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Невідомий напав на одеського активіста: стріляв у потилицю

"Напав біля будинку. Вистрілив мені в потилицю", – написав активіст.

Відео-транляція, опублікована на сторінці активіста, свідчить, що він отримав порання у шию. Нападника затримали до прибуття на місце події співробітників поліції. По прибуттю поліцейських зловмисника передали в руки правоохоронців. 

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва пасажир таксі, прибувши на потрібну адресу, кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік.

Як повідомляв УНН раніше, в Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач. Троє зловмисників кинули камінь в лобове скло автомобіля, за кермом якого була жінка, і вкрали сумку, гроші, документи та особисті речі.

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