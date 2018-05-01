Невідомий напав на одеського активіста: стріляв у потилицю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На одеського екс-лідера "Правого сектора" Сергія Стерненка напали, вистріливши в потилицю. Про це повідомив сам Стерненко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Напав біля будинку. Вистрілив мені в потилицю", – написав активіст.
Відео-транляція, опублікована на сторінці активіста, свідчить, що він отримав порання у шию. Нападника затримали до прибуття на місце події співробітників поліції. По прибуттю поліцейських зловмисника передали в руки правоохоронців.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва пасажир таксі, прибувши на потрібну адресу, кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік.
Як повідомляв УНН раніше, в Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач. Троє зловмисників кинули камінь в лобове скло автомобіля, за кермом якого була жінка, і вкрали сумку, гроші, документи та особисті речі.