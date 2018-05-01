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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неизвестный напал на одесского активиста: стрелял в затылок

Киев • УНН

 • 15576 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. На одесского экс-лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко напали, выстрелив в затылок. Об этом сообщил сам Стерненко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Неизвестный напал на одесского активиста: стрелял в затылок

"Напал возле дома. Выстрелил мне в затылок", - написал активист.

Видео-транляция, опубликованная на странице активиста, свидетельствует, что он получил ранение в шею. Нападавшего задержали до прибытия на место происшествия сотрудников полиции. По прибытию полицейских злоумышленника передали в руки правоохранителей.

Напомним, в Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся.

Как сообщал УНН ранее, в Одессе банда воров, пытаясь убежать, въехала в бетономешалку. Трое злоумышленников бросили камень в лобовое стекло автомобиля, за рулем которого была женщина, и украли сумку, деньги, документы и личные вещи.

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