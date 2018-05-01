Неизвестный напал на одесского активиста: стрелял в затылок

"Напал возле дома. Выстрелил мне в затылок", - написал активист.

Видео-транляция, опубликованная на странице активиста, свидетельствует, что он получил ранение в шею. Нападавшего задержали до прибытия на место происшествия сотрудников полиции. По прибытию полицейских злоумышленника передали в руки правоохранителей.

Напомним, в Дарницком районе Киева пассажир такси, прибыв на нужный адрес, несколько раз ударил перевозчика острым предметом и скрылся.

Как сообщал УНН ранее, в Одессе банда воров, пытаясь убежать, въехала в бетономешалку. Трое злоумышленников бросили камень в лобовое стекло автомобиля, за рулем которого была женщина, и украли сумку, деньги, документы и личные вещи.