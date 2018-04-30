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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач

Київ • УНН

 • 14554 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Правоохоронці Одеси затримали зловмисників, які обікрали жінку в її автомобілі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін, передає УНН

В Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач

Як з’ясувалося, троє зловмисників кинули камінь в лобове скло автомобіля, за кермом якого була жінка.

"Вкрали сумку, гроші, документи та особисті речі. Жертва не розгубилася та побігла за чоловіками, які провезли її на капоті, скинули та спробували сховатися. Почалося переслідування. Швидко зреагували сили патрульної поліції та поліції охорони. Не впоравшись з керуванням, горе-розбійники потрапили в ДТП. Ніхто не постраждав. Зловмисників затримано. Попередньо вони всі раніше вже відбували покарання у місцях позбавлення волі", - зазначив Д.Головін.

Нагадаємо, правоохоронці у Львові затримали групу зловмисників, які вимагали у 41-річного львів’янина 20 тисяч доларів, застосовуючи фізичне насильство та погрози.

Українські Національні Новини

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