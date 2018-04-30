В Одессе банда воров, пытаясь скрыться, въехала в бетономешалку

Как выяснилось, трое злоумышленников бросили камень в лобовое стекло автомобиля, за рулем которого была женщина.

"Украли сумку, деньги, документы и личные вещи. Жертва не растерялась и побежала за мужчинами, которые провезли ее на капоте, сбросили и попытались скрыться. Началось преследование. Быстро среагировали силы патрульной полиции и полиции охраны. Не справившись с управлением, горе-разбойники попали в ДТП. Никто не пострадал. Злоумышленники задержаны. Предварительно они все ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы", - отметил Д.Головин.

Напомним, правоохранители во Львове задержали группу злоумышленников, которые вымогали у 41-летнего львовянина 20 тыс. долларов, применяя физическое насилие и угрозы.