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В Києві поліція шукає чоловіка за напад на таксиста

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Дарницькому районі Києва пасажир таксі, прибувши на потрібну адресу, кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

В Києві поліція шукає чоловіка за напад на таксиста

Вчора приблизно о 17:30 правоохоронці отримали повідомлення про напад на таксиста на вулиці Григорія Ващенка. Коли на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група, з’ясувалося, що тілесні ушкодження перевізнику наніс пасажир, його він підібрав у Голосіївському районі столиці.

“На цей час ми не мали змоги поспілкуватися із потерпілим. Лікарі уже надали йому необхідну допомогу, але чоловік ще перебуває в реанімації. Тож, як тільки буде можливість — оперативники виїдуть, аби відібрати його пояснення для встановлення причини конфлікту і обставин події”, — розповів начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

За словами правоохоронця, на місці злочину зловмисник залишив куртку і сумку від ноутбука. Оперативники встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у нападі на таксиста: цей чоловік зафіксований на камерах торгового залу одного із магазинів. Його прикмети: зріст 175-185 см, худорлява статура, одягнутий у світло-сірі джинси, чорну майку, сіру панаму та сірі кросівки.

“За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Якщо ви впізнали особу, зображену на відео, знаєте його анкетні дані або місце перебування, просимо повідомити про це за номером 102. Анонімність гарантуємо”, — зазначив Сергій Чернишев.

Нагадаємо, в Одесі банда крадіїв, намагаючись втекти, в’їхала в бетонозмішувач.

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