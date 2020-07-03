Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом одесского активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, передает корреспондент УНН.
"Применение меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно Стерненко оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Впоследствии суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападениям на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.
Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.