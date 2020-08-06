Суд смягчил меру пресечения Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дали ночной домашний арест с 21:00 до 6:00 до 21 сентября", - написал Стерненко.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест, однако, в Одессе в военной части. Активист заявил, что решение суда нельзя выполнить, ведь его не пустили бы на территорию.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.