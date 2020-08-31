Суд відклав підготовче засідання у справі Стерненка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Приморський районний суд Одеси відклав на 1 вересня підготовче судове засідання у справі одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї. Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Засідання відклали на завтра о 10:00. Прокурор наполягає на СІЗО для мене”, — написав Стерненко.
Додамо, що під час підготовчого судового засідання зокрема розглядатиметься клопотання прокурора про застосування до Стерненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, активіст Сергій Стерненко заявив про спробу нападу на себе перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси у справі про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.
Нагадаємо, Верховний суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ.
Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.