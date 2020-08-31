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Справа Стерненка: на активіста спробували напасти перед початком суду в Одесі

Київ • УНН

 • 19679 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Активіст Сергій Стерненко заявив про спробу нападу на себе перед початком підготовчого засідання у Приморському районному суді Одеси у справі про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Справа Стерненка: на активіста спробували напасти перед початком суду в Одесі

"Так, на мене намагались напасти і чимось облити прямо на вході до суду перед засіданням по сфабрикованій проти мене справі. Перед першим же засіданням", - написав Стерненко, додавши, що "все гаразд".

Так, за словами адвоката Масі Найєма, початок судового засідання мав бути о 13 годині.

Під час засідання прокурор, за словами Стерненка, просив відправити активіста до СІЗО.

"Прокурори просять обрати запобіжний захід Сергію Стерненко у вигляді тримання під вартою. Відповідне клопотання стороні захисту не було вручено за три години, як встановлено КПК. Перерва в засіданні. До 16:45", - додав Масі Найєм у Facebook.

Нагадаємо, Верховний Суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ.

Додамо, активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.

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