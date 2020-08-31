Дело Стерненко: на активиста попытались напасть перед началом суда в Одессе

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием", - написал Стерненко, добавив, что "все в порядке".

Так, по словам адвоката Маси Найема, начало судебного заседания должно было быть в 13 часов.

Во время заседания прокурор, по словам Стерненко, просил отправить активиста в СИЗО.

"Прокуроры просят избрать меру пресечения Сергею Стерненко в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство стороне защиты не были вручены за три часа, как установлено УПК. Перерыв в заседании. До 16:45", - добавил Маси Найем в Facebook.

Напомним, Верховный Суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко с Одессы на Киев.

Добавим, активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападению на активиста Сергея Стерненко передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрения в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.