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Верховний суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кримінальне провадження щодо активіста Сергія Стерненка розглядатиме районний суд міста Одеси, клопотання його захисників залишили без задоволення. Про це інформує пресслужба Верховного суду, передає УНН.

Верховний суд відмовився змінювати місце розгляду справи Стерненка з Одеси на Київ

“25 серпня 2020 року колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення клопотання захисника Сергія Стерненка, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 КК України), про направлення кримінального провадження щодо С. Стерненка з Приморського районного суду м. Одеси до іншого суду, розташованого на території м. Києва”, — повідомляє пресслужба.

Як пояснюють у ВС, у разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення.

“З матеріалів провадження видно, що тяжчим є кримінальне правопорушення, визначене ч. 1 ст. 115 цього Кодексу, вчинено в м. Одесі”, — пояснюють в суді.

Також зазначається, що клопотання захисника не містило обґрунтованих підстав для визнання його доводів винятковими та з яких вбачалася б неможливість забезпечення виконання завдань цього провадження Приморським районним судом м. Одеси.

“Суд дійшов висновку, що направлення кримінального провадження для розгляду до суду, який розташований на території м. Києва, не сприятиме забезпеченню оперативності та ефективності кримінального провадження і суперечить завданням кримінального провадження в частині захисту законних інтересів учасників справи”, — зазначили у ВС.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

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