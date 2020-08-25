Верховный суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко из Одессы на Киев

"25 августа 2020 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 УК Украины), о направлении уголовного производства в отношении С. Стерненко из Приморского районного суда г. Одессы в другой суд, расположенный на территории г. Киева", - сообщает пресс-служба.

Как объясняют в ВС, в случае если было совершено несколько уголовных правонарушений, уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено более тяжкое правонарушение.

"Из материалов производства видно, что наиболее тяжким является уголовное преступление, определенное ч. 1 ст. 115 этого Кодекса, что совершено в г. Одессе", - объясняют в суде.

Также отмечается, что ходатайство защитника не содержало обоснованных оснований для признания его доводов исключительными и из которых усматривалась бы невозможность обеспечения выполнения задач этого производства Приморским районным судом г. Одессы.

"Суд пришел к выводу, что направление уголовного производства для рассмотрения в суд, который расположен на территории г. Киева, не будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства и противоречит задачам уголовного производства в части защиты законных интересов участников дела", - отметили в ВС.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, из круглосуточного на ночной домашний арест.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.