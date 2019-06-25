Суд в РФ начал рассматривать по сути дело крымскотатарского журналиста

"Это преследование в отношении меня происходит, чтобы подавить мою активность, гражданскую позицию и не дать возможности предавать огласке происходящее в Крыму. Также на это указывает отказ следователя еще в момент ареста указать в анкетных данных, что я гражданин Украины. Также всегда утаивается, что я крымский татарин", – процитировал Ибрагимов выдержку из выступления Мемедеминова в суде.

По словам крымского татарина, это делается лишь для того, чтобы потом была возможность сказать, что "осужден уроженец Узбекистана", как в принципе это и практикуется".

Мемедеминов подчеркнул, что стал освещать в социальных сетях происходящее давление и притеснение крымских татар, мусульман Крыма.

"Первые посты я размещал в 2014 году, когда начались обыски в домах моих соотечественников. Далее были громкие аресты крымских татар из Севастополя в 2015 году. Были другие дела и аресты, запрет Меджлиса крымскотатарского народа (признан экстремистским на территории России), обвинения в терроризме и экстремизме", – сообщил подозреваемый.

Он также добавил, что гражданскими активистами было образовано гражданское объединение "Крымская солидарность", где Мемедеминов взял на себя функцию руководителя медиаотдела.

"Мои обязанности продолжались до 22 марта 2018 года, то есть, до дня ареста, когда, выломав двери, в мой дом вломилась "армия" силовиков", - отметил он.

"Преследование и уголовное дело в отношении меня является политически мотивированным. Является преследованием по национальному, религиозному и профессиональному признакам. Так как я крымский татарин, мусульманин и гражданский журналист", - подытожил Мемедеминов.

Относительно обвинения крымский татарин отметил, что оно состоит из 25 страниц, "из которых так называемое обвинение отражено на 19 страницах". По его словам, к уже имеющимся экспертизам, рапортам и документам, собиравшимся с 2014 года, добавили еще и в сумме получили 6 томов уголовного дела, из которых выжали около 20 страниц повторяющегося текста.

В завершение Мемедеминов потребовал, чтобы с него сняли все обвинения, прекратили преследования и освободили.

Журналист добавил, что Мемедеминова обвиняют по ч. 2 ст. 205 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет.

Як сообщал УНН, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте 2018 года.

В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Крыму.

4 февраля 2019 года стало известно, что Мемедеминова перевели в камеру под усиленным контролем.

13 февраля суд в оккупированном Крыму продлил арест блогеру Мемедеминову.