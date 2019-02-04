Крымского блогера перевели в камеру под усиленным контролем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Крымского блогера Нариману Мемедеминову перевели из общей камеры СИЗО в камеру под усиленным контролем. Об этом сообщает правоохранительная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Нариману Мемедеминову предъявили рапорт, в котором он обвиняется в распространении, изучении, пропаганде экстремистской идеологии поэтому, необходимо взять его на профучет, как лицо изучающее, распространяющее, пропагандирующее экстремистскую идеологию. Мемедеминов был переведён в камеру, которая находится под усиленным контролем", - идется в сообщении.
Адвокат Мемедеминова Эмиль Курбединов сообщает об ухудшении состояния здоровья. Уже более месяца он просит о медицинской помощи, но врачи СИЗО игнорируют просьбы. Защита утверждает, что если не вывезти подзащитного в больницу на обследование и лечение, его состояние значительно ухудшится и чревато серьёзными осложнениями.
Как сообщал УНН, оккупационный суд в Крыму продлил арест крымскотатарском журналисту Нариману Мемедеминову, которого обвиняют в пропаганде терроризма.
Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте 2018 года.
В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Крыму.
Напомним, защита крымского гражданского журналиста и блогера Наримана Мемедеминова намерена жаловаться в Следственный комитет России по Республике Башкортостан на действия экспертов, которые делали лингвистико-религиоведческую экспертизу по делу.