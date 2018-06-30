Активіста Мемедемінова у Криму помістили до психлікарні - адвокат

"Без рішення суду, ґрунтуючись лише на постанові слідчого, 28 червня 2018 року цивільний журналіст і активіст Наріман Мемедемінов щонайменше на 20 днів поміщений в психіатричну лікарню для "обстеження", - повідомили в спільноті, посилаючись на дані Курбедінова.

Адвокат розцінює цей факт як грубе порушення прав свого підзахисного. Курбедінов вважає, що це є тиск на принципову позицію кримськотатарського активіста.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова у березні цього року.