У Криму затримали кримськотатарського журналіста

"У Криму затримали і судитимуть громадянського журналіста, кримського татарина Нарімана Мемедемінова. Він - один з тих, завдяки кому Україна і світ дізнаються про російських репресії в Криму. Жодної іншої журналістики, крім громадянської, там уже не залишилося - окупанти вичистили всіх. А ці хлопці - стрімери, репортери - тримаються", - написав Бабченко.

Нагадаємо, кількох кримських татар було звільнено з роботи за неявку на "вибори" президента Росії, які проводилися в Криму.