В Крыму задержали крымскотатарского журналиста

“В Крыму задержали и будут судить гражданского журналиста, крымского татарина Наримана Мемедеминова. Он — один из тех, благодаря кому Украина и мир узнают о российских репрессиях в Крыму. Никакой другой журналистики, кроме гражданской, там уже не осталось — оккупанты вычистили всех. А эти ребята — стримеры, репортеры — держатся”, — написал Бабченко.

Напомним, нескольких крымских татар уволили с работы за неявку на "выборы" президента России, которые проводились в Крыму.