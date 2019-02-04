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Кримського блогера перевели в камеру під посиленим контролем

Кримського блогера перевели в камеру під посиленим контролем

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кримського блогера Нарімана Мемедемінова перевели із загальної камери СІЗО в камеру під посиленим контролем. Про це повідомляє правоохоронна організація "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Наріману Мемедемінову пред'явили рапорт, в якому він звинувачується в розповсюдженні, вивченні, пропаганді екстремістської ідеології тому, необхідно взяти його на профучет, як особа вивчає, що поширює, яке пропагує екстремістську ідеологію. Мемедемінов був переведений в камеру, яка знаходиться під посиленим контролем", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Мемедемінова Еміль Курбедінов повідомляє про погіршення стану здоров'я. Уже понад місяць він просить про медичну допомогу, але лікарі СІЗО ігнорують прохання. Захист стверджує, що якщо не вивезти підзахисного до лікарні на обстеження і лікування, його стан значно погіршиться і загрожує серйозними ускладненнями.

Як повідомляв УНН, окупаційний суд в Криму продовжив арешт кримськотатарською журналісту Наріману Мемедемінову, якого звинувачують у пропаганді тероризму.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.

У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню в включеному Криму.

Нагадаємо, захист кримського громадянського журналіста і блогера Нарімана Мемедемінова намір скаржитися до Слідчого комітету Росії по Республіці Башкортостан на дії експертів, які робили лінгвістико-релігіоведичну експертизу у справі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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