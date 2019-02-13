Суд в оккупированном Крыму продлил арест блогеру Мемедеминову
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскому гражданскому журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову до 16 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию "Крымская солидарность".
В ходе заседания следователь и прокурор в суде заявили, что Мемедеминов может скрыться на территории Украины, поэтому ему необходимо продлить арест. Сам блогер отметил, что скрыться не может, так как его документы находятся в отделении ФСБ.
По итогам судебного заседания суд удовлетворил ходатайство следствия, активисту продлили меру пресечения до 16 марта 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что Крымского блогера перевели в камеру под усиленным контролем.
Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте 2018 года.
В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексированном Крыму.