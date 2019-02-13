Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримському громадянського журналісту і блогеру Наріману Мемедемінову до 16 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".
В ході засідання слідчий і прокурор в суді заявили, що Мемедемінов може переховуватись на території України, тому йому необхідно продовжити арешт. Сам блогер зазначив, що переховуватись не зможе, оскільки його документи знаходяться у відділенні ФСБ.
За підсумками судового засідання суд задовольнив клопотання слідства, активісту продовжили запобіжний захід до 16 березня 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, що Кримського блогера перевели в камеру під посиленим контролем.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.
У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню у анексованому Криму.