Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову

В ході засідання слідчий і прокурор в суді заявили, що Мемедемінов може переховуватись на території України, тому йому необхідно продовжити арешт. Сам блогер зазначив, що переховуватись не зможе, оскільки його документи знаходяться у відділенні ФСБ.

За підсумками судового засідання суд задовольнив клопотання слідства, активісту продовжили запобіжний захід до 16 березня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що Кримського блогера перевели в камеру під посиленим контролем.



Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.

У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню у анексованому Криму.