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Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову

Суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримському громадянського журналісту і блогеру Наріману Мемедемінову до 16 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".

В ході засідання слідчий і прокурор в суді заявили, що Мемедемінов може переховуватись на території України, тому йому необхідно продовжити арешт. Сам блогер зазначив, що переховуватись не зможе, оскільки його документи знаходяться у відділенні ФСБ.

За підсумками судового засідання суд задовольнив клопотання слідства, активісту продовжили запобіжний захід до 16 березня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що Кримського блогера перевели в камеру під посиленим контролем.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.

У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню у анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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