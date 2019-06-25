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Суд у РФ почав розглядати по суті справу кримськотатарського журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону вчора почав розглядати по суті справу кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в пропаганді тероризму. Про це повідомив журналіст Тарас Ібрагімов на своїй сторінці в у Facebook, передає УНН.

Суд у РФ почав розглядати по суті справу кримськотатарського журналіста

"Це переслідування стосовно мене відбувається, щоби придушити мою активність, громадянську позицію і не дати можливості оприлюднювати те, що відбувається у Криму. Також на це вказує відмова слідчого ще в момент арешту вказати в анкетних даних, що я громадянин України. Також завжди приховується, що я кримський татарин", - процитував Ібрагімов витяг із виступу Мемедемінова в суді.

За словами кримського татарина, це робиться лише для того, щоб потім була можливість сказати, що "засуджений уродженець Узбекистану", як в принципі це і практикується".

Мемедемінов підкреслив, що став висвітлювати в соціальних мережах, що відбувається тиск і утиск кримських татар, мусульман Криму.

"Перші пости я розміщував в 2014 році, коли почалися обшуки в будинках моїх співвітчизників. Далі були гучні арешти кримських татар із Севастополя у 2015 році. Були інші справи та арешти, заборона Меджлісу кримськотатарського народу (визнаний екстремістським на території Росії), звинувачення в тероризмі й екстремізмі", - повідомив підозрюваний.

Він також додав, що громадськими активістами було утворено громадське об'єднання "Кримська солідарність", де Мемедемінов взяв на себе функцію керівника медіавідділу.

"Мої обов'язки тривали до 22 березня 2018 року, тобто, до дня арешту, коли, виламавши двері, у мій будинок увірвалася "армія" силовиків", - зазначив він.

"Переслідування і кримінальну справу стосовно мене є політично умотивованими. Є переслідуванням за національною, релігійною та професійними ознаками. Так як я кримський татарин, мусульманин і цивільний журналіст", - підсумував Мемедемінов.

Щодо звинувачення кримський татарин зазначив, що воно складається з 25 сторінок, "з яких так зване обвинувачення відображено на 19 сторінках". За його словами, до вже наявних експертиз, рапортів і документів, які збиралися з 2014 року, додали ще і в сумі отримали 6 томів кримінальної справи, з яких вичавили близько 20 сторінок повторюваного тексту.

На завершення Мемедемінов зажадав, щоб з нього зняли всі звинувачення, припинили переслідування і звільнили.

Журналіст додав, що Мемедемінова звинувачують за ч. 2 ст. 205 КК Росії - публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова в березні 2018 року.

У червні того ж року Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню в включеному Криму.

4 лютого 2019 року стало відомо, що Мемедемінова перевели в камеру під посиленим контролем.

13 лютого суд в окупованому Криму продовжив арешт блогеру Мемедемінову.

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