Суд по делу смерти ребенка по вине полицейских снова удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Голосеевский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей втором работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, удалился в совещательную комнату, сообщает корреспондент УНН.
Сейчас судья удалился в совещательную комнату. Кроме того, Петровец, во время того, как ему предоставили слово, заявил, что не стрелял.
"Я не стрелял", - сказал Петровец.
Напомним, в Голосеевском районном суде Киева начали слушание дела об избрании меры пресечения второму работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика.
Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика.
Напомним, в Голосеевском райсуде Киеве 4 июня началось заседание , на котором двум подозреваемым полицейским избирается мера пресечения. Прокуратура настаивает на аресте.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.