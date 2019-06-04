Суд розпочав слухання стосовно другого поліцейського, якого підозрюють у вбивстві дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Голосіївському районному суді Києва розпочали слухання справи щодо обрання запобіжного заходу другому працівнику патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика, передає кореспондент УНН.
Голосіївський районний суд Києва обирає запобіжний захід другому підозрюваному в убивстві 5-річного Кирила у Переяслав-Хмельницькому, працівнику патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимиру Петровцю.
Також прокурори, клопочуть про запобіжних захід - 60 діб під вартою без внесення застави.
Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.
Нагадаємо, у Голосіївському райсуді Києва 4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обирається запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.
Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.