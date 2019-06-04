Суд начал слушание по второму полицейскому, которого подозревают в убийстве ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Голосеевском районном суде Киева начали слушание дела об избрании меры пресечения второму работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, передает корреспондент УНН.
Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения второму подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком, работнику патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимиру Петровцу.
Также прокуроры, ходатайствуют о мере пресечения - 60 суток под стражей без внесения залога.
Как сообщал УНН, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько, которого подозревают в убийстве из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика.
Напомним, в Голосеевском райсуде Киева 4 июня началось заседание, на котором двум подозреваемым полицейским избирается мера пресечения. Прокуратура настаивает на аресте.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранение головы в результате случайного выстрела. Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.