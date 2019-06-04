Суд у справі смерті дитини з вини поліцейських знову пішов до нарадчої кімнати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Голосіївський районний суд Києва, який розглядає клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другому працівнику патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика, пішов до нарадчої кімнати, повідомляє кореспондент УНН.

Наразі суддя пішов до нарадчої кімнати. Окрім того, Петровець, під час того як йому надали слово заявив, що не стріляв.

"Я не стріляв", - сказав Петровець.

Нагадаємо, у Голосіївському районному суді Києва розпочали слухання справи щодо обрання запобіжного заходу другому працівнику патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимиру Петровцю, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.

Як повідомляв УНН, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івану Приходьку, якого підозрюють у вбивстві з вогнепальної зброї 5-річного хлопчика.

Нагадаємо, у Голосіївському райсуді Києва 4 червня почалося засідання, на якому двом підозрюваним поліцейським обирається запобіжний захід. Прокуратура наполягає на арешті.

Як повідомляв УНН, на Київщині дитина отримала поранення голови внаслідок випадкового пострілу. Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

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