Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову

Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по новому подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня ему будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей, но с альтернативой внесения залога в размере суммы которая фигурирует в этом уголовном производстве об организации легализации имущества (добытого незаконным путем-ред.) в размере 142 млн грн - рассказала Сапьян.

Дополнение

28 мая, в Киеве на выходе из СИЗО работники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу.

Также ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

29 мая в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении.