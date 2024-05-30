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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 08:12  •  1549 просмотра

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Суд планирует избрать меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по подозрению в организации легализации незаконных доходов более чем в 142 млн гривен.

Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по новому подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня ему будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей, но с альтернативой внесения залога в размере суммы которая фигурирует в этом уголовном производстве об организации легализации имущества (добытого незаконным путем-ред.) в размере 142 млн грн

- рассказала Сапьян.

Дополнение

28 мая, в Киеве на выходе из СИЗО работники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу.

Также ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

29 мая в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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