Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову
Киев • УНН
Суд планирует избрать меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по подозрению в организации легализации незаконных доходов более чем в 142 млн гривен.
Суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по новому подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Сегодня ему будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения будет просить содержание под стражей, но с альтернативой внесения залога в размере суммы которая фигурирует в этом уголовном производстве об организации легализации имущества (добытого незаконным путем-ред.) в размере 142 млн грн
Дополнение
28 мая, в Киеве на выходе из СИЗО работники ГБР повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выехать за границу.
Также ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
29 мая в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении.
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову
Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории
Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля
Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16
На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось
В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни
В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго
Популярные
В Киеве объявлена воздушная тревога
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар
В Хмельницкой области Украины слышны взрывы
Вражеские удары по Харькове: городской голова сообщает детали
Глущенко обсудил с послом Турции повышение гибкости энергосистемы и установка мобильных электростанций
Публикации
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову
Суд планирует избрать меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по подозрению в организации легализации незаконных доходов более чем в 142 млн гривен.
Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории
Украинские военачальники обсудили с министром обороны США неотложные потребности в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, оборудовании, а также мобилизацию и восстановление боевых бригад, при этом министр обороны Умеров во время разговора подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.
Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области
Гроза и Науменко незаконно продали часть зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области самим себе с помощью банков "Восток" и "Південний" и депутата от партии "Слуга народа".
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Объясняется разница между горячими и холодными криптовалютными кошельками, подчеркивается компромисс между удобством и безопасностью, и приводятся примеры каждого типа.
В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля
После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.
Евлаш о шведском самолете ASC 890: станет мощным усилением для F-16
Швеция передаст Украине мощный самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890, который значительно повысит возможности противовоздушной обороны Украины за счет обнаружения российских ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов на ранних этапах подлета.
На Киевщине водитель Volkswagen не справился с управлением, авто съехало в кювет и перевернулось
Водитель Volkswagen не справился с управлением на трассе Мироновка-Канев, в результате чего автомобиль въехал в кювет и перевернулся на крышу. В ДТП пострадала пассажирка, которую с подозрением на перелом позвоночника доставили в больницу.
В правительстве Германии призвали к быстрому согласованию в ЕС переговорной рамки для Украины
По мнению правительства Германии, Украина выполнила все требования по реформам для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", умерла в возрасте 53 лет после длительной борьбы с раком.
В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго
Из-за вражеских атак в Хмельницкой области более 10 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ограничений в подаче электроэнергии потребителям на сегодня не прогнозируется.