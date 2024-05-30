Суд сьогодні планує обрати запобіжний захід ексвійськкому Борисову
Київ • УНН
Суд планує обрати запобіжний захід колишньому одеському військкому Євгену Борисову за підозрою щодо організації легалізації незаконних доходів у понад 142 млн гривень.
Суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому одеському військкому Євгену Борисову за новою підозрою щодо організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення буде просити утримання під вартою, але з альтернативою внесення застави у розмірі суми яка фігурує у цьому кримінальному провадженні про організацію легалізації майна (здобутого незаконним шляхом – ред.) у розмірі 142 млн грн
Доповнення
28 травня, у Києві на виході із СІЗО працівники ДБР повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова через інформацію, що після сплати застави він планував виїхати за кордон.
Також йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України).
29 травня до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за підозрою в незаконному збагаченні.