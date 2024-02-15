Суд продолжил следствие по делу бизнесмена Мазепы

Печерский районный суд Киева продлил до 28 августа срок досудебного расследования в отношении бизнесмена Игоря Мазепы, который является подозреваемым по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение юрфирмы, которая представляет интересы Мазепы.

Детали

"Печерский районный суд города Киева продлил до 9 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Игоря Мазепы", - говорится в сообщении фирмы в Facebook.

Отмечается, что Печерский суд частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований и продлил срок досудебного расследования до девяти месяцев, то есть до 28 августа 2024 года.

"Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что за период проведения расследования так и не было собрано достаточных доказательств для обвинения и передачи уголовного дела для рассмотрения судом по существу", - информирует юридическая фирма.

Кроме того, фирма отмечает, что это уголовное производство зарегистрировано еще в 2014 году и длится почти 10 лет.

Дополнение

Суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в 349 млн грн.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Мазепу, но уменьшил ему залог с более 349 млн грн до 21 млн грн.

Впоследствии Игорь Мазепа вышел под залог.

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.