Суд залишив під арештом бізнесмена Мазепу, але зменшив заставу до 21 млн грн

Київський апеляційний суд залишив під вартою бізнесмена Ігоря Мазепу, але зменшив йому розмір застави з понад 349 млн грн до 21 млн грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мазепи Олексій Носов.

Носов повідомив, що суд залишив Мазепу під вартою та зменшив розмір застави з 349 млн 700 тис. грн до 21 млн грн.

Доповнення

Суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в розмірі 349 млн гривень.

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Усім чотирьом фігурантам справи про заволодіння землями біля Київської ГЕС, включаючи брата бізнесмена Ігоря Мазепи, було обрано запобіжні заходи. Брат Мазепи, Юрій, був взятий під варту з можливістю внесення застави у близько 45 мільйонів гривень.