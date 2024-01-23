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Суд залишив під арештом бізнесмена Мазепу, але зменшив заставу до 21 млн грн

Суд залишив під арештом бізнесмена Мазепу, але зменшив заставу до 21 млн грн

Київ • УНН

 • 23044 перегляди

Апеляційний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Мазепу за підозрою в організації земельної оборудки біля Київської ГЕС, але зменшив заставу з 349 млн грн до 21 млн грн.

Київський апеляційний суд залишив під вартою  бізнесмена Ігоря Мазепу, але зменшив йому  розмір застави з понад 349 млн грн до 21 млн грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мазепи Олексій Носов.

Носов повідомив, що суд залишив Мазепу під вартою та зменшив розмір застави з 349 млн 700 тис. грн до 21 млн грн.

Доповнення

Суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в розмірі 349 млн гривень.

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Усім чотирьом фігурантам справи про заволодіння землями біля Київської ГЕС, включаючи брата бізнесмена Ігоря Мазепи, було обрано запобіжні заходи. Брат Мазепи, Юрій, був взятий під варту з можливістю внесення застави у близько 45 мільйонів гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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