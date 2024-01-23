Суд оставил под арестом бизнесмена Мазепу, но уменьшил залог до 21 млн грн

Эксклюзив
россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы
  •  23189 просмотра

россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  109480 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  126250 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  123317 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  157824 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  176483 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  166447 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  163848 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  159360 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
22 январь 2024, 07:40  •  152609 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Суд оставил под арестом бизнесмена Мазепу, но уменьшил залог до 21 млн грн

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Игоря Мазепу по подозрению в организации земельной сделки возле Киевской ГЭС, но уменьшил залог с 349 млн грн до 21 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  11023 просмотра
Суд оставил под арестом бизнесмена Мазепу, но уменьшил залог до 21 млн грн

Более двух десятков раненых, среди них дети: в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в результате авиаудара рф

Также результате российского удара по Киеву было повреждено 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Киев •   •  12765 просмотра
Более двух десятков раненых, среди них дети: в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в результате авиаудара рф

Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

В оккупированном Севастополе зафиксированы вражеские установки ПВО и РСЗО. Кроме того, над оккупированным Крымом зафиксированы полеты различных летательных аппаратов.

Война •   •  14466 просмотра
Вражеские установки ПВО и РСЗО заметили на молу в оккупированном Севастополе

Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-59

Силы обороны Украины уничтожили вражескую ракету над Днепровским районом.

Война •   •  15184 просмотра
Над Днепровским районом "минуснули" вражескую ракету Х-59

россияне используют гражданские больницы для лечения раненых оккупантов - Центр нацсопротивления

российские оккупационные войска в Украине используют гражданские больницы для лечения раненых. После выздоровления их переводят на реабилитации в оккупированный Крым или сразу в рф.

Война •   •  14771 просмотра
россияне используют гражданские больницы для лечения раненых оккупантов - Центр нацсопротивления

В Украине разоблачена межрегиональная сеть подпольных покер-клубов

В Украине разоблачена сеть нелегальных покерных клубов, которые действовали под видом "Спортивного покерного клуба" и проводили незаконные азартные игры в Киеве, Харькове и Одессе. Ранее организация уже попадала под следствие, но возобновила свою деятельность; текущие правоохранительные мероприятия привели к изъятию наличности и имущества на сумму около 5,3 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  11592 просмотра
В Украине разоблачена межрегиональная сеть подпольных покер-клубов

США привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин выразил неизменную приверженность укреплению оборонно-промышленной базы Украины с целью усиления ее долгосрочного сдерживания. Об этом он заявил во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Политика •   •  15476 просмотра
США привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины - глава Пентагона

Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил необходимость увеличения долгосрочной военной помощи во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он отметил, что Украина готова соинвестировать в технологии и совместное производство.

Политика •   •  15227 просмотра
Умеров на "Рамштайн" заявил о критической необходимости наращивать долгосрочные пакеты военной помощи

Адвокат отобрал секретные документы у работницы суда - ВАКС

В Высшем антикоррупционном суде Украины адвоката обвиняют в изъятии документов, охраняемых законом, у работника аппарата суда. Национальная полиция и Антикоррупционное бюро были проинформированы.

Криминал и ЧП •   •  12015 просмотра
Адвокат отобрал секретные документы у работницы суда - ВАКС

Глава Пентагона - партнерам по формату "Рамштайн": мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин отметил важность непоколебимой поддержки Украины, заявив, что безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности.

Политика •   •  16766 просмотра
Глава Пентагона - партнерам по формату "Рамштайн": мы не должны колебаться в нашей поддержке Украины