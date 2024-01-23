Суд оставил под арестом бизнесмена Мазепу, но уменьшил залог до 21 млн грн

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бизнесмена Игоря Мазепу, но уменьшил ему размер залога с более 349 млн грн до 21 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мазепы Алексей Носов.

Носов сообщил, что суд оставил Мазепу под стражей и уменьшил размер залога с 349 млн 700 тыс. грн до 21 млн грн.

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Суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в размере 349 млн гривен.

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Всем четырем фигурантам дела о завладении землями возле Киевской ГЭС, включая брата бизнесмена Игоря Мазепы, были избраны меры пресечения. Брат Мазепы, Юрий, был взят под стражу с возможностью внесения залога в около 45 миллионов гривен.