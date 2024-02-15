Суд продовжив слідство у справі бізнесмена Мазепи
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва продовжив досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Мазепи, якого підозрюють у захопленні землі біля Київської ГЕС, ще на дев'ять місяців - до серпня 2024 року.
Печерський районний суд Києва продовжив до 28 серпня строк досудового розслідування щодо бізнесмена Ігоря Мазепи, який є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення юрфірми, яка представляє інтереси Мазепи.
Деталі
"Печерський районний суд міста Києва продовжив до 9 місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ігоря Мазепи", - ідеться в повідомленні фірми у Facebook.
Зазначається, що Печерський суд частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань та продовжив строк досудового розслідування до дев’яти місяців, тобто до 28 серпня 2024 року.
"Слідство мотивувало своє клопотання тим, що за період проведення розслідування так і не було зібрано достатніх доказів для обвинувачення та передачі кримінальної справи для розгляду судом по суті", - інформує юридична фірма.
Окрім того, фірма зазначає, що це кримінальне провадження зареєстроване ще у 2014 році та триває майже 10 років.
Доповнення
Суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в 349 млн грн.
Київський апеляційний суд залишив під вартою Мазепу, але зменшив йому заставу з понад 349 млн грн до 21 млн грн.
Згодом Ігор Мазепа вийшов під заставу.
Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.