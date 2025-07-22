Суд отстранил Олейника от должности детектива НАБУ
Киев • УНН
Печерский районный суд отстранил оперуполномоченного НАБУ Антона Олейника от должности до 20 сентября. Ему сообщено о подозрении в совершении ДТП, повлекшего увечья потерпевших.
Печерский районный суд отстранил оперуполномоченного НАБУ Антона Олейника от должности. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
В прокуратуре сообщили, что суд отстранил Олейника от должности детектива НАБУ до 20 сентября.
Дополнение
О подозрении сообщено трем сотрудникам НАБУ за совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья потерпевших. Среди них Олейник.
Напомним
В целом сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.
В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф.
Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.
Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитном закрытом подразделении "Д-2".
По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.