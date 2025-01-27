Суд отпустил мужа нардепа Кормышкиной под залог в 15 млн грн
Киев • УНН
ВАКС отпустил Юрия Кормышкина под залог в 15 млн грн с процессуальными обязанностями. Экс-депутат облсовета подозревается в отмывании 20 млн грн и декларировании недостоверных данных.
Высший антикоррупционный суд применил к экс-депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрия Кормышкина, меру пресечения в виде 15 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Сообщается, что 27 января судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы, который подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации.
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 15 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей
Так, суд обязал подозреваемого:
- не отлучаться за пределы Одесской и Николаевской областей без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, а также других обстоятельств, которые расследуются в уголовном производстве.
По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.
Дополнение
Бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.
Его жена нардеп Ирина Кормышкина подозревается в недекларировании недвижимости и в незаконном обогащении.