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Суд отпустил мужа нардепа Кормышкиной под залог в 15 млн грн

Киев  •  УНН

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ВАКС отпустил Юрия Кормышкина под залог в 15 млн грн с процессуальными обязанностями. Экс-депутат облсовета подозревается в отмывании 20 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Высший антикоррупционный суд применил к экс-депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрия Кормышкина, меру пресечения в виде 15 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сообщается, что 27 января судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы, который подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде 15 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей

- говорится в сообщении.

Так, суд обязал подозреваемого:

- не отлучаться за пределы Одесской и Николаевской областей без разрешения детектива, прокурора и суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц относительно обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, а также других обстоятельств, которые расследуются в уголовном производстве.

По решению суда, залог должен быть внесен в течение 5 дней с момента провозглашения решения.

Дополнение

Бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и представлении недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.

Его жена нардеп Ирина Кормышкина подозревается в недекларировании недвижимости и в незаконном обогащении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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