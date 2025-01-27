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Суд відпустив чоловіка нардепки Кормишкіної під заставу у 15 млн грн

Київ • УНН

 • 25824 перегляди

ВАКС відпустив Юрія Кормишкіна під заставу у 15 млн грн з процесуальними обов'язками. Ексдепутат облради підозрюється у відмиванні 20 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

Вищий антикорупційний суд застосував до ексдепутата облради – чоловіка народної обраниці Юрія Кормишкіна, запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Повідомляється, що 27 січня суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього депутата облради – чоловіка народної обраниці, який підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків

- йдеться в повідомленні.

Так, суд зобов’язав підозрюваного:

• не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу детектива, прокурора та суду;

• повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

• утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, а також інших обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Доповнення

Колишньому депутату облради - чоловіку народної обраниці Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.

Його дружина нардепка Ірина Кормишкіна підозрюється у недекларуванні нерухомості та в у незаконному збагаченні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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