Суд відпустив чоловіка нардепки Кормишкіної під заставу у 15 млн грн
Київ • УНН
ВАКС відпустив Юрія Кормишкіна під заставу у 15 млн грн з процесуальними обов'язками. Ексдепутат облради підозрюється у відмиванні 20 млн грн та декларуванні недостовірних даних.
Вищий антикорупційний суд застосував до ексдепутата облради – чоловіка народної обраниці Юрія Кормишкіна, запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Повідомляється, що 27 січня суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього депутата облради – чоловіка народної обраниці, який підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави з покладенням процесуальних обов’язків
Так, суд зобов’язав підозрюваного:
• не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу детектива, прокурора та суду;
• повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
• утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, а також інших обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні.
За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.
Доповнення
Колишньому депутату облради - чоловіку народної обраниці Юрію Кормишкіну, якого звинувачують у відмиванні понад 20 мільйонів гривень та поданні недостовірної інформації у декларації, повідомили про підозру.
Його дружина нардепка Ірина Кормишкіна підозрюється у недекларуванні нерухомості та в у незаконному збагаченні.