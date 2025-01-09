Нардепка Кормишкіна підозрюється у недекларуванні нерухомості

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Народній депутатці Ірині Кормишкіній повідомлено про нову підозру щодо недостовірних даних в е-декларації. Вона не задекларувала будинок та земельні ділянки біля Одеси вартістю понад 17 млн грн.

Народній депутатці повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепку Ірину Кормишкіну.

9 січня 2025 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про нову підозру чинному народному депутату України – в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.  

Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України

- нагажують в САП.

Таким чином дії указаного нардепа наразі кваліфіковано за ст. 366-2, 369-5 КК України.

Доповнення

В жовтні народній депутатці Ірині Кормишкіній (попереднє прізвище — Аллахвердієва) повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

ВАКС застосував особисту поруку до нардепки. Поручителями визначено Давида Арахамію та Віталія Кіма.

В грудні ВАКС продовжив на два місяці термін дії обов’язків покладених на народну депутатку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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