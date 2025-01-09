Нардепка Кормишкіна підозрюється у недекларуванні нерухомості

Народній депутатці повідомлено про нову підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про нардепку Ірину Кормишкіну.

9 січня 2025 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про нову підозру чинному народному депутату України – в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"

Повідомляється, що слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України