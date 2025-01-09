Нардеп Кормышкина подозревается в недекларировании недвижимости

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Народному депутату Ирине Кормышкиной сообщено о новом подозрении относительно недостоверных данных в е-декларации. Она не задекларировала дом и земельные участки возле Одессы стоимостью более 17 млн грн.

Народному депутату сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларации.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о нардепе Ирине Кормышкиной.

9 января 2025 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурором САП сообщено о новом подозрении действующему народному депутату Украины - в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции»

- говорится в сообщении.

Сообщается, что следствием установлено, что указанный народный депутат в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельные участки вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенные за счет необоснованных активов.  

Заметим, что факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период, является предметом расследования САП и НАБУ. 16 октября 2024 года указанному лицу было сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины

- напоминают в САП.

Таким образом действия указанного нардепа пока квалифицированы по ст. 366-2, 369-5 УК Украины.

Дополнение

В октябре народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащениии.

ВАКС применил личное поручительство к нардепу. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким.

В декабре ВАКС продлил на два месяца срок действия обязанностей возложенных на народного депутата Ирину Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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