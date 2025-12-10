Суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест детектива НАБУ Гусарова
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову, отпустив его из-под стражи. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом по ходатайству прокурора.
Детали
Это произошло после того, как прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.
Сторона защиты, в свою очередь, просила о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.
Дополнение
Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины сообщили 21 июля о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, подозреваемого в сотрудничестве с фсб, работающего в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.
В июле Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога. В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.