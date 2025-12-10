$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
09:54 • 6326 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 10597 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 22885 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 38315 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 38830 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30504 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 61771 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41723 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27905 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31981 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
публикации
Эксклюзивы
Суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест детектива НАБУ Гусарова

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову, отпустив его из-под стражи. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом по ходатайству прокурора.

Суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест детектива НАБУ Гусарова

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову, отпустив из-под стражи и поместив под домашний арест, пишет УНН.

Детали

Это произошло после того, как прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Сторона защиты, в свою очередь, просила о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.

Дополнение

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины сообщили 21 июля о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, подозреваемого в сотрудничестве с фсб, работающего в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

В июле Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога. В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины