Суд отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест детектива НАБУ Гусарова

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову, отпустив из-под стражи и поместив под домашний арест, пишет УНН.

Детали

Это произошло после того, как прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Сторона защиты, в свою очередь, просила о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.

Дополнение

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины сообщили 21 июля о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, подозреваемого в сотрудничестве с фсб, работающего в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

В июле Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога. В октябре суд оставил Гусарова под стражей еще на 60 дней.