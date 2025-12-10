Суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт детектива НАБУ Гусарова

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову, відпустивши з-під варти і помістивши під домашній арешт, пише УНН.

Деталі

Це сталося після того, як прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Сторона захисту, своєю чергою, просила про нічний домашній арешт або особисте зобов'язання.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили 21 липня про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

Правоохоронці повідомили про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, підозрюваного у співпраці з фсб, що працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, ідеться про Віктора Гусарова.

У липні Шевченківській райсуд Києва обрав запобіжний захід Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави. У жовтні суд залишив Гусарова під вартою на ще 60 днів.