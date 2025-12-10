Суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт детектива НАБУ Гусарова

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:00 • 464 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 7594 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 11057 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 23299 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 38714 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 39078 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30629 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 62177 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41859 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27937 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 11166 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 13075 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 22825 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 14406 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 11536 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 7578 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 23111 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 62174 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 47728 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 47749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 1166 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 11747 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 17726 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 35444 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 35332 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Ту-160
Ту-95

Суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт детектива НАБУ Гусарова

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову, відпустивши його з-під варти. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом за клопотанням прокурора.

Суд відпустив з-під варти та відправив під домашній арешт детектива НАБУ Гусарова

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову, відпустивши з-під варти і помістивши під домашній арешт, пише УНН.

Деталі

Це сталося після того, як прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт. 

Сторона захисту, своєю чергою, просила про нічний домашній арешт або особисте зобов'язання.

Доповнення

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили 21 липня про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

Правоохоронці повідомили про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ, підозрюваного у співпраці з фсб, що працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, ідеться про Віктора Гусарова.

У липні Шевченківській райсуд Києва обрав запобіжний захід Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави. У жовтні суд залишив Гусарова під вартою на ще 60 днів.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
російська пропаганда
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України