Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком 60 дней с ношением электронного браслета. Об этом сообщает УНН из зала суда.

Детали

Так, судья поддержал ходатайство прокурора и применил к Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.

Напомним

Сегодня, 25 июня, в ДБР сообщили, что народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, было запланировано на сегодняшний день на 14:00 в Печерском суде города Киева.

Однако Тищенко прибыл в суд позже на 30 минут.

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы находящегося в городе охранника народного депутата Николая Тищенко бьют мужчину . На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники – ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также подчеркнул, что пострадавший уже не военнослужащий.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.