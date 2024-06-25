Нардеп Тищенко прибув до суду
Київ • УНН
Народний депутат Микола Тищенко прибув на судове засідання, де йому мають обирати запобіжний захід, за повідомленнями, з запізненням у 30 хвилин.
Народний депутат Микола Тищенко прибув на судове засідання, де йому мають обирати запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
Деталі
Суд було заплановано на 14 годину.
За даними журналістів, Тищенко прийшов до суду пізніше на 30 хвилин.
Нагадаємо
Засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, було заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва.
Раніше
У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком.
Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном .
Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".
Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.