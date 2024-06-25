Народный депутат Николай Тищенко прибыл на судебное заседание, где ему должны избирать меру пресечения, передает корреспондент УНН.

Детали

Суд был запланирован на 14 часов.

По данным журналистов, Тищенко пришел в суд позже на 30 минут.

Напомним

Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которому сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, было запланировано на сегодня на 14:00 в Печерском суде города Киева.

Ранее

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, – ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.