Суд отправил главу КРИАЛ в СИЗО без права внесения залога
Киев • УНН
Печерский суд Киева взял под стражу главу КРАИЛ Ивана Рудого до 4 февраля 2025 года. Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине.
Печерский районный суд Киева принял решение о содержании под стражей председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого без права внесения залога до 4 февраля 2025 года, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
19 декабря Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу главу КРАИЛ Ивана Рудого без права залога. Он будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года. Ему инкриминируют содействие деятельности российских онлайн-казино в Украине.
Напомним
Вчера, Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали сотрудники ГБР по подозрению в сотрудничестве с представителями страны-агрессора.
Ему планировали объявить подозрение по статьям "Пособничество государству-агрессору" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
Контекст
УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских завязок.
И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.
В 2023 году 1Xbet попал под санкции.