Многочисленные переносы судебных заседаний по делу о врачебной халатности врачей Odrex вынудили трех женщин, которые также потеряли близких после лечения в этой клинике, публично обратиться к председательствующему судье Виктору Чаплицкому. Они призвали его обеспечить своевременное рассмотрение дела по существу и не допустить необоснованного затягивания. Насколько показательной для украинской системы правосудия является ситуация, когда граждане вынуждены публично обращаться к судье с такими просьбами, в комментарии УНН объяснил адвокат Олег Шрам.

Детали

Ольга Мелай, Светлана Гук и Кристина Тоткайло, которые потеряли близких после лечения в Odrex, публично обратились к председательствующему по делу 522/696/26 судье Виктору Чаплицкому. Женщины опасаются, что из-за систематических переносов заседаний дело о врачебной халатности врачей Odrex может завершиться без вынесения приговора в связи с истечением сроков давности.

По словам адвоката Олега Шрама, в соответствии со статьей 28 Уголовного процессуального кодекса Украины после поступления уголовного производства в суд ответственность за соблюдение разумных сроков непосредственно возлагается на суд. Именно председательствующий судья должен оценивать уважительность причин неявки участников процесса и надлежащим образом реагировать.

"Если сторона защиты или другие участники безосновательно срывают заседания, суд не должен оставаться пассивным наблюдателем. У него есть процессуальные инструменты, которые позволяют обеспечить надлежащий темп рассмотрения", – подчеркнул адвокат.

Шрам отметил, что право на защиту является безусловной гарантией каждого обвиняемого, однако оно не предусматривает права злоупотреблять процессуальными возможностями и безосновательно препятствовать рассмотрению дела.

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Имеют ли граждане право публично обращаться к судье?

По словам адвоката, сам факт публичного обращения к председательствующему судье с просьбой обеспечить своевременное рассмотрение уголовного производства не является вмешательством в осуществление правосудия.

Люди имеют право привлекать внимание общества к судебному процессу, говорить о своих опасениях и просить суд использовать все предусмотренные законом механизмы для обеспечения своевременного рассмотрения…Право на защиту является фундаментальным, но оно не должно превращаться в возможность безосновательно затягивать судебное разбирательство. Суд должен обеспечивать баланс между правами обвиняемых и правами потерпевших, которые также имеют законный интерес в том, чтобы обстоятельства смерти их близких были установлены, а дело получило судебное разрешение - подчеркнул адвокат.

Шрам также подтвердил, что риск избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков существует. Вместе с тем, по его словам, именно наличие таких сроков должно стимулировать государство эффективно проводить расследование и обеспечивать своевременное судебное рассмотрение.

Впрочем, ситуация, когда семьи умерших пациентов вынуждены публично просить суд обеспечить своевременное рассмотрение уголовного дела, поднимает значительно более широкий вопрос – насколько эффективно в Украине работают предусмотренные законом гарантии доступа к правосудию.

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Напомним

В Киевском районном суде Одессы продолжается рассмотрение дела о врачебной халатности врачей частной клиники Odrex – хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для пациента – известного одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года.

По версии следствия, после оперативного вмешательства врачи не обеспечили надлежащее лечение пациента. В частности, речь идет об антибактериальной терапии и реагировании на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Кивана стал сепсис. Оба обвиняемых своей вины не признают.

В то же время рассмотрение дела систематически откладывается. По подсчетам УНН, только за сентябрь и октябрь суду удалось провести девять из 29 запланированных заседаний. Из-за поведения адвокатов обвиняемых председательствующий судья Виктор Чаплицкий во второй раз обратился в КДКА.

Учитывая, что сроки давности привлечения врачей к уголовной ответственности могут истечь уже осенью 2027 года, существует риск, что дело завершится без вынесения приговора.

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