Су-27, вероятно, начал падать еще над селом - полиция
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. Скорее всего, самолет Су-27 начал падать над селом, но пилоты отвели его и он разбился в поле. Об этом УНН сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.
По его словам, на месте авиакатастрофы есть мелкие части самолета, следы взрыва, видно место, где Су-27 коснулся земли крылом.
"Скорее всего, самолет начал падать над населенным пунктом, его отвели и он разбился в поле, в нескольких метрах от села", - сообщил Педос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горящие обломки и огромная воронка: появилось видео с места падения Су-27
Ранее в полиции сообщили, что место авиакатастрофы Су-27 в Винницкой области окружили около 100 полицейских. По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.
Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.