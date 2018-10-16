Су-27, ймовірно, почав падати ще над селом – поліція
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Швидше за все, літак Су-27 почав падати над селом, але пілоти відвели його і він розбився в полі. Про це УНН повідомив начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос.
За його словами, на місці авіакатастрофи є дрібні частини літака, є сліди вибуху, видно місце, де Су-27 торкнувся крилом.
“Швидше за все, літак почав падати над населеним пунктом, його відвели і він розбився в полі, за кілька метрів від села”, — повідомив Педос.
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Раніше у поліції повідомили, що місце авіакатастрофи Су-27 у Вінницькій області оточили близько 100 поліцейських. За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.
Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.
За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.
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